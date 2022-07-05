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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-25 в Херсонской области

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российский истребитель сбил самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе села Новобратское Херсонской области, сообщает Минобороны России.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Также в районе села Кирово в Херсонской области российские силы поразили артиллерийский взвод гаубиц «Гиацинт-Б». Российские средства противовоздушной борьбы (ПВО) в районах сел Лесковка и Долгенькое в регионе уничтожили восемь снарядов РСЗО, а также украинский беспилотник около села Чернобаевка.

Минобороны России сообщило о сбитых украинских Су-25 и МиГ-29
Политика

Накануне Минобороны сообщало, что российские военные в ходе воздушного боя сбили украинский Су-25 в районе поселка Ясная Поляна в Донецкой народной республике.

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По подсчетам российского Минобороны, с начала проведения военной операции украинские силы потеряли 231 самолет, 134 вертолета, более 1,4 тыс. беспилотников, 353 зенитных ракетных комплекса, свыше 3,9 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 716 боевых машин реактивной системы залпового огня, более 3 тыс. орудий полевой артиллерии и миномета, а также свыше 4 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Теги
Военная операция на Украине Су-25 Минобороны
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