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Неизвестные сообщили о минировании посольства России в Бишкеке

Киргизия. Бишкек. Посольство России
Киргизия. Бишкек. Посольство России (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Милиция Киргизии получила сообщение о минировании посольства России в Бишкеке, передает 24.kg, «Sputnik Кыргызстан».

Неизвестные позвонили и сообщили о заложенном взрывном устройстве в 11:00 по местному времени (8:00 мск), пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Милиционеры, сотрудники Госкомитета нацбезопасности и саперы выехали к зданию дипмиссии и оцепили его.

По данным 24.kg, силовики перекрывали тротуар на проспекте Чингиза Айтматова со стороны посольства от улицы Токтогула до Киевской.

После проверки информация о бомбе не подтвердилась, передало 24.kg. «Саперы проверили здание посольства, но ничего подозрительного не обнаружили и покинули объект», — сказал собеседник ТАСС.

РБК направил запрос в посольство России в Киргизии.

В Белгороде сообщили о проверках после звонков о минировании поликлиник
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8 июня МЧС Армении получило сообщение о бомбе в ереванском международном аэропорту Звартноц. В тот день с официальным визитом в Армению приезжал министр иностранных дел Сергей Лавров для встречи с Советом глав МИД Организации Договора о коллективной безопасности.

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