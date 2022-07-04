В Белгороде сообщили о проверках после звонков о минировании поликлиник

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Проверка проводится в связи с сообщениями о минировании городских поликлиник в Белгороде, сообщил во «ВКонтакте» министр здравоохранения области Андрей Иконников.

Об эвакуации из поликлиник города рассказали местные жители в социальных сетях, как пишет портал Go31.ru, ее объявили в поликлиниках № 1, № 2, № 8 и в ряде других учреждений.

«Сегодня поступили сигналы о минировании ряда наших медицинских организаций. Не переживайте — для безопасности мы соблюдаем все алгоритмы действий и проводим соответствующие мероприятия вместе с силовыми структурами», — написал Иконников. Он отметил, что медики вернутся к работе, когда завершится проверка поликлиник.

В начале апреля учащихся и сотрудников всех школ Белгорода и области эвакуировали из-за сообщений о минировании. Мэр города Антон Иванов назвал эти угрозы «частью информационного давления на регион».

Спустя несколько дней после этого в регионе ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, последний раз его продлевали 25 июня до 9 июля. Такой режим введен и в других регионах, граничащих с Украиной, — Курской и Брянской областях, отдельных районах Крыма.