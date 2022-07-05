Патрушев допустил рост напряженности после объявления России угрозой НАТО

Николай Патрушев (Фото: Global Look Press)

Решение НАТО объявить Россию основной угрозой может привести к эскалации напряженности, кроме того, это противоречит акту Россия — НАТО, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в Хабаровске во время совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности России на Дальнем Востоке, передает ТАСС.

Секретарь Совбеза указал на наращивание военных сил и средств Североатлантического альянса на восточном фланге, приглашение на вступление в НАТО Финляндии и Швеции, создание нового военного блока AUKUS.

«Эти решения и действия не только ведут к эскалации напряженности и дестабилизации европейской безопасности, но и явно противоречат Основополагающему акту Россия — НАТО, который, кстати, де-юре продолжает действовать», — сказал Патрушев.

В сентябре 2021 года США, Великобритания и Австралия объявили о создании военного альянса AUKUS (Australia, United Kingdom, United States), партнерство нацелено на деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе. Страны договорились сотрудничать в сфере безопасности, в том числе в оборонном секторе.

Акт Россия — НАТО был подписан в мае 1997 года в Париже. В преамбуле к документу говорится, что стороны не рассматривают друг друга как противников. В тексте документа также прописано, что Россия сотрудничает с НАТО в совместных операциях под ответственностью ОБСЕ или руководством Совбеза ООН и обменивается с альянсом информацией о военных доктринах и бюджете. А НАТО, согласно документу, обязалось не размещать ядерное оружие на территории новых членов.

О том, что Россию назовут главной угрозой в новой стратегической концепции НАТО, которую планируется принять на саммите альянса в Мадриде в июне, ранее сообщала представитель США при НАТО Джулианн Смит. «Мы в основном согласны с тем, что Россия является первоочередным вызовом, имеющей первостепенное значение угрозой, с которой в данный момент сталкивается НАТО», — сказала она.

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Новая стратегия в итоге была согласована на саммите в Мадриде и опубликована на сайте альянса.