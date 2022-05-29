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Россияне рассказали, сколько потратили на выпускные своих детей

На организацию выпускного бала и наряды к нему по сравнению с прошлым годом в среднем выросли почти на треть (30%) для родителей девятиклассников и на 15% — для родителей одиннадцатиклассников, следует из результатов исследования портала SuperJob, с которыми ознакомился РБК.

Опрос проводился с 1 по 27 мая, в нем приняли участие 3000 родителей выпускников школ со всей России.

В этом году выпускные организуют чаще, чем в пандемийном 2021-м (праздников для 9-классников будет больше), и на организацию мероприятий потратят больше, чем год назад. В прошлом году родители девятиклассников собирали в среднем по 6,6 тыс. руб., а одиннадцатиклассников — по 11,5тыс. руб.

По данным аналитиков, в этом году родители девятиклассников собирают на организацию в среднем по России по 10 тыс. руб.; в Москве и Санкт-Петербурге расценки выше — 12 и 10,5 тыс. руб. соответственно. Организация выпускного после 11 класса обходится дороже: в среднем родители отдали по 15 тыс. руб. Родители московских выпускников потратили по 18,5 тыс. руб. на организацию праздника, а в Петербурге на это уходит на 1 тыс. руб. меньше, чем в столице.

За год выросли и расходы на праздничную одежду для детей-выпускников: для сыновей — на 500—1000 руб., для дочерей — на 2000 руб., отмечают эксперты. На платье для девятиклассницы в среднем россияне потратили 12,5 тыс. руб., а на костюм для выпускника средней школы — на 2 тыс. руб. меньше. Для одиннадцатиклассников ситуация обратная — выпускные платья (14,5 тыс.) обошлись на 2 тыс. руб. дешевле, чем костюмы (16,5 тыс.).

Родители московских выпускников потратили на наряды еще больше — платья для девятиклассниц обошлись в 13,5 тыс. руб., а для одиннадцатиклассниц — в 17,5 тыс. Траты на костюмы для девятиклассников составили в Москве 13,5 тыс. руб., а для одиннадцатиклассников — на четыре тысячи дороже. В Санкт-Петербурге расходы на наряды дочерей составят 12 тыс. руб. в 9 классах и 17 тыс. руб. в 11 классах, для сыновей — 10 и 16 тыс. руб. соответственно.

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18% родителей юношей, окончивших 9 класс, признались, что не стали покупать костюмы для своих сыновей, а от покупки платьев для девятиклассниц отказались 20% россиян. В 11 классе такое встречается реже: нарядов для торжественного выпуска из школы не готовят 17% родителей юношей и 10% родителей девушек. О том, что у детей не будет выпускного, сообщили 13% родителей 9-классников и 8% родителей 11-классников.

В мае впервые за три года в России последние звонки для выпускников прошли в традиционном формате — в 2020 году мероприятие провели онлайн из-за пандемии, а в 2021-м последние звонки прошли в школах, но с ограничениями по той же причине.

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