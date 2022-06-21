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Общество ,  

Каждый второй россиянин тратит на содержание ребенка до ₽30 тыс. в месяц

Фото: Валентина Певцова / ТАСС
Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Каждый второй россиянин (51%) тратит на содержание ребенка — покупку еды, одежды, игрушек, оплату кружков — до 30 тыс. руб. в месяц, выяснили страховые компании «Росгосстрах Жизнь» и «Росгсосстрах».

По данным исследователей, в семьях с одним ребенком две трети родителей (67%) тратят на содержание до 30 тыс. руб. в месяц. При этом три четверти (75%) из них указали, что эта сумма не превышает трети их ежемесячного дохода, а для каждого пятого она составляет 30-50% дохода.

Четверть семей с одним ребенком (23%) тратят на ребенка до 30-50 тыс. руб. в месяц, а 9% — больше 50 тыс. рублей в месяц, следует из данных опроса.

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Общество
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости


В семьях с двумя детьми 60% родителей тратят на содержание обоих детей от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. в месяц. Для двух третей из таких семей эта сумма составляет 30-50% ежемесячного дохода. Каждый пятый респондент (21%) тратит на своих детей до 30 тыс. руб. в месяц, почти столько же (20%) — больше 50 тыс. руб. в месяц, отмечают эксперты.

В семьях с тремя и более детьми треть респондентов тратят на их содержание 50-75 тыс. руб. в месяц. Для половины из них (57%) эта сумма составляет 30-50% их ежемесячного дохода. В то же время 24% тратят до 30 тыс. руб. в месяц, 22% — 30-50 тыс. руб. в месяц, каждый десятый — 75-100 тыс. руб. в месяц и столько же — свыше 100 тыс. руб. в месяц.



В большинстве полных семей (60%) управлением расходами на содержание детей занимается мать, в 29% — отец и лишь в каждой девятой семье (11%) — оба родителя в равной степени.

Опрос проводился 1500 жителей всех федеральных округов. Из них 51% — женщины, а 49% — мужчины. Из общего числа участников опроса у 86% опрошенных есть дети (у 55% — один ребенок, у 28% — двое и у 3% — трое и более).

В мае начались выплаты нового ежемесячного пособия семьям с невысокими доходами на детей в возрасте от восьми до 17 лет. Размер помощи в среднем составит от 6 тыс. до 12 тыс. руб. в месяц на каждого ребенка. Сумма рассчитывается для каждой семьи индивидуально и может быть равна 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Теги
семьи Дети соцопрос

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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