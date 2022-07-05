Эксперты рассказали, как защитить себя от нападения акулы в море

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В случае опасности необходимо как можно скорее добраться до берега, поскольку шансов спастись от нападения акулы на глубине почти нет, считают опрошенные РБК эксперты.

«Если вы увидели акулу, плавник в воде, услышали крик спасателей о необходимости выхода из воды, нужно как можно скорее бежать на берег. Если вы на такой глубине, что невозможно достать до дна, надо быстрее плыть, максимально стараясь скорее выйти из воды: акула во много раз быстрее плавает», — отметил в разговоре с РБК заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

Как уточняет доктор биологических наук Кирилл Кузищин, крупные виды акул приспособлены питаться большой добычей, поэтому у них мощные челюсти, они весьма сообразительны и быстро наращивают бросковую скорость до 60 км/ч почти с нуля.

«Все, что показано в дурацких фильмах, — это ложь, когда неподготовленная девушка одолевает здоровенную акулу-людоеда. Единственный способ спастись от акулы — это быстро-быстро из воды. Все остальные случаи касаются только подготовленных людей, которые с детства знают, как избегать акул, это какие-нибудь коренные жители островов Океании или где-то еще», — считает Кузищин.

При этом эксперты уточняют, что акула не всегда хочет напасть и съесть жертву. «Иногда у нее есть такой рефлекс: она кружится, присматривается, но не нападает, то есть она либо не голодная, либо это не совсем агрессивный вид. Но в любом случае единственный способ — быстрее из воды», — отметил Кузищин.

Если акула начала атаковать, необходимо стараться держать ее в поле зрения, звать на помощь спасателей, пытаться увернуться от нее. «Долго человек уклоняться не сможет, в конце концов акула изловчится — если она намерена атаковать, то она это сделает. Надо понимать: например, если речь идет о женщине, удар женским кулаком в воде — это слабое поглаживание здоровенного морского хищника, способного выдерживать большую боль. Ну и каковы шансы попасть в больное место, допустим в глаз, быстро двигающейся акулы, которая движется хотя бы со скоростью 30 км/ч? Не надо переоценивать свои шансы», — добавил Кузищин.

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Как уточняет Гофштейн, у акул очень жесткая кожа и попытками ударить акулу можно лишь усугубить ситуацию. «Поцарапавшись об акулью шкуру, вы пустите в воду кровь, что тут же акулу настроит на съедание. Если у нее были сомнения в вашей съедобности, то после этого может не быть», — считает он.

Гофштейн добавил, что все пляжи и места, где присутствуют акулы, необходимо по правилам безопасности для отдыхающих огородить специальной сеткой, за которую нельзя заплывать. На пляжах всегда должны дежурить спасатели на вышках, которые обязаны предупреждать людей о нахождении акул в море и не пускать отдыхающих купаться. «Свистеть, гудеть, всех гнать на берег. Если этой сетки нет, значит, к этому отелю или пляжу обязаны быть предъявлены претензии по необеспеченности безопасным отдыхом», — сказал он.

По мнению профессора Кузищина, случаи нападения акул на людей в Египте могут быть связаны с недоработкой спасательных служб и службы мониторинга опасности. Акваторию в таких случаях необходимо закрывать, считает эксперт.

В начале июля на отдыхе в Египте погибли две женщины в результате нападения акул. После этого губернатор провинции Красное Море, генерал-майор Амр Ханафи решил закрыть пляж на три дня. Сформирована рабочая группа по расследованию инцидента.