Вторая женщина погибла после нападения акулы в Хургаде

Фото: A]mr Abdallah Dalsh / Reuters

Еще одна женщина погибла после нападения акулы на юге Хургады, сообщил глава комитета Палаты гостиничных предприятий Египта Алаа Акель, передает Sky News Arabia.

По его словам, это произошло на пляже в районе Сахль-Хашиш, где купались две женщины из Австрии.

Губернатор провинции Красное Море, генерал-майор Амр Ханафи решил закрыть пляж на три дня. Министр охраны окружающей среды Египта Ясмин Фуад сообщила, что ведомство сформировало рабочую группу по расследованию инцидента.

2 июля в районе Сахль-Хашиш акула откусила руку и ногу туристке из Австрии. 68-летняя женщина погибла от болевого шока по дороге в больницу.

Российские туристы, которые стали очевидцами трагедии, предположили, что акулу могло привлечь большое скопление рыб, писал

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