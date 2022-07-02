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В Хургаде акула откусила ногу и руку туристке

В египетском городе Хургада акула напала на туристку. Об этом «РИА Новости» сообщило генконсульство России.

«Туристка пострадала от укуса акулы в районе Сахл-Хашиш, акула откусила ей руку и ногу», — рассказали дипломаты.

В диппредставительстве уточнили, что женщина не является гражданкой России.

У берегов Сахалина рыбаки заметили белую акулу. Видео
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Как сообщает источник агентства, от ранений женщина скончалась. Погибшей оказалась жительница Австрии.

После инцидента на три дня запрещены купание, дайвинг, снорклинг и рыбалка от района Сахл-Хашиш до бухты Макади-Бэй, пишет «РИА Новости».

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на российских туристов, которые стали очевидцами происшествия, сообщает, что акулу могло привлечь большое скопление рыб. 

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29 июня в ЮАР в результате нападения акулы погиб мужчина. Инцидент произошел в заливе Плеттенберг. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте.

Теги
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