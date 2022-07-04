Посольство подтвердило смерть россиянина при стрельбе в Копенгагене

Копенгаген, Дания (Фото: Сергей Гриц / AP)

Гражданин России погиб при стрельбе в торговом центре Field´s в Копенгагене, сообщили РБК в российском посольстве в Дании. Его личность установлена: это 47-летний мужчина, постоянно проживающий в Дании.

«Посольство связалось с его родственниками. Им были выражены соболезнования. Подтверждена готовность оказать необходимую поддержку. По просьбе родственников и в интересах следствия личные данные россиянина разглашаться не будут», — уточнили в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что всего при стрельбе погибли три человека, четверо раненых находятся в тяжелом состоянии. Стрелявшего задержали, его мотивы неизвестны.

«Жертвы, по мнению полиции, случайные, хотя само преступление готовилось заранее», — объяснил представитель учреждения.

Злоумышленник открыл стрельбу в торговом центре Копенгагена вечером 3 июля. Полиция не исключила, что это можно расценивать как теракт, однако позднее глава городской полиции Сёрен Томассен заявил, что признаки теракта отсутствуют.