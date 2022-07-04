При стрельбе в ТЦ в Копенгагене погиб гражданин России

Всего погибли три человека, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Полиция не увидела в преступлении признаков теракта

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Живущий в Дании гражданин России погиб при стрельбе в торговом центре в Копенгагене в воскресенье, передает Reuters со ссылкой на полицию.

РБК направил запрос в посольство России в Дании.

Всего погибли три человека, еще несколько пострадали, четверо (двое датчан и двое шведов) находятся в тяжелом состоянии. Стрелявший — 22-летний гражданин страны, «этнический датчанин» — арестован, ему предъявлены обвинения в убийстве.

Накануне полиция не исключила, что произошедшее можно расследовать как теракт, отказавшись с уверенностью говорить о наличии либо об отсутствии у стрелявшего мотивов расовой ненависти. Теперь же глава городской полиции Сёрен Томассен заявил, что в преступлении нет признаков терроизма.

Стрельба произошла в торговом центре Field's — по данным таблоида BT, одном из крупнейших в стране. Ранее сообщалось, что жертвы стрелка — мужчина в возрасте от 40 до 50 лет и двое «молодых людей».

Из-за случившегося в городе был отменен концерт британского певца Гарри Стайлса, который должен был пройти на стадионе Royal Area неподалеку от места нападения.

Как отмечает Reuters со ссылкой на службу безопасности страны, террористическая угроза в Дании сейчас оценивается как «серьезная». При этом в основном риск связан с деятельностью «воинственных исламистов», а угроза со стороны праворадикалов находится «на общем уровне».