Пять пассажиров «Газели» пострадали из-за провала грунта в Москве

Фото: АГН «Москва»

На юго-западе Москвы в результате обвала грунта пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы.

Провал грунта произошел во время движения автомобиля «Газель» по улице Каховка в районе дома 37. C травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение пять человек.

«Движение в центр ограничено по двум крайним правым полосам. На месте происшествия нашими сотрудниками обеспечиваются регулировочно-распорядительные действия в целях безопасности дорожного движения», — отметили в Госавтоинспекции.

В ночь на 24 июня на Зубовском бульваре около дома № 22/39 в столичном районе Хамовники произошло ДТП. Автомобиль Mercedes врезался в стену здания и загорелся. В результате ДТП погибли два человека. Госавтоинспекция назвала причиной аварии грубое нарушение правил дорожного движения. Заведено уголовное дело.