Семь человек пострадали при столкновении парома с пирсом в Стамбуле

Фото: slmhktn / Twitter

В районе Бейоглу в европейской части Стамбула городской паром врезался в пирс Каракёй, в результате пострадали по меньшей мере семь человек, передает турецкий телеканал A Haber.

Судно под названием SH-Durusu принадлежит стамбульскому муниципалитету. По данным телеканала, паром перевозил пассажиров между причалами Кадыкёй и Каракёй и по неустановленным причинам столкнулся с пирсом. Как сообщает портал Ardahan Haberi, авария произошла около 13:00 по местному времени (совпадает с мск), у парома был заблокирован руль.

Телеканал A Haber уточняет, что один человек пострадал от падения чайника в чайном магазине на судне. На место происшествия уже выехали медики.

Причал Каракёй находится на пересечении проливов Босфор и Золотой Рог.

В конце мая в районе Картал в Стамбуле, который находится на побережье Мраморного моря, столкнулись два сухогруза. Телеканал TRT Haber передавал, что сухогруз «Маре» потерял управление, стал дрейфовать и столкнулся с другим — «Арел-4».