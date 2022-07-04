Росгвардия заявила о сотрудничестве наблюдателей ОБСЕ и спецслужб Украины

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Сотрудники Росгвардии в Херсонской области нашли документы, подтверждающие работу наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«При проведении адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами», — сообщили в Росгвардии.

В ведомстве также указывают, что «дорогостоящее убранство дома, а точнее настоящего дворца», свидетельствует о наличии крупных источников финансирования бывшего руководителя СБУ в Херсонской области.

Кроме того, в доме нашли рукописную схему мест дислокации подразделений Вооруженных сил России в Республике Крым, на территориях Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областей. «Это в очередной раз подтверждает ведение сотрудниками миссии разведывательных мероприятий в интересах украинских спецслужб, а также спецслужб стран НАТО», — считают в Росгвардии.

В апреле Госкомитет обороны Донецкой народной республики признал работу миссии ОБСЕ неправомерной и обязал сотрудников миссии покинуть ДНР до 30 апреля. Также о решении запретить деятельность мониторинговой миссии объявили власти Луганской народной республики. Глава ЛНР Леонид Пасечник обвинил сотрудников ОБСЕ в создании негативного образа России и республик Донбасса в Европе. По его словам, наблюдатели продолжали делать это даже после 31 марта, когда истек срок действия их мандата.



В ЛНР заявили, что 11 и 15 апреля по делу о госизмене были задержаны два сотрудника луганского подразделения ОБСЕ. В конце апреля о задержании cотрудника специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в шпионаже заявили в ДНР.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине начала свою работу 21 марта 2014 года. 31 марта 2022 года истек срок действия ее мандата.