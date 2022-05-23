ВЦИОМ назвал число сторонников «теорий заговора»
Каждый третий опрошенный россиянин (37%) оказался сторонником различных теорий заговора. Такие результаты социологического опроса привел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Социологи решили исследовать, как за 30 лет изменились взгляды населения России на влияние тайных организаций на общество, а тайных сил — на поведение людей.
В основном сторонниками теорий заговора оказались граждане старше 65 лет (49%) и те, кто активно смотрит телевизор (48%). Авторы отметили, что общая доля респондентов, верящих в тайные заговоры, за три десятилетия упала почти в полтора раза.
Сегодня 51% россиян не верят в существование «мировой закулисы», которая определяет положение дел на Земле. В основном к этой категории относится молодежь в возрасте 18–34 лет (62–64%) и активные пользователи интернета (63%).
В телефонном опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.
Доля мистически настроенных респондентов сократилась еще заметнее. В социологическом центре пришли к выводу, что сейчас по сравнению с 1992 годом доля тех, кто уверен, что жизнь человека определяют тайные силы, уменьшилась в четыре раза — 9 против 36%. «Сегодня большинство опрошенных считают, что миром правят воля и разум человека», — заключили во ВЦИОМе.
В апреле ВЦИОМ сообщил, что большинство опрошенных россиян (83%) заявили, что чувствуют себя счастливыми. Из них определенно счастливыми себя назвали 37%, а скорее счастливыми — еще 46%. Несчастливыми в той или иной степени считают себя 14% опрошенных, 4% затруднились с ответом.