При пожаре в наркологической клинике в Москве погиб человек
На севере Москвы произошел пожар, в результате погиб один человек, спасено восемь, сообщает столичный главк МСЧ.
Сообщение о пожаре поступило в 00:01, возгорание произошло на первом этаже трехэтажного здания по адресу: проезд Черского, д. 13, к. 4. По этому адресу находится частная наркологическая клиника. Пожар площадью 50 кв. м ликвидировали в 00:43. О причинах происшествия не говорится.
Источник ТАСС в медицинских кругах сообщил, что после осмотра врачи признали троих людей пострадавшими. По данным агентства, в клинике на момент пожара находились девять пациентов: кроме погибшего, шесть человек спасли через окна, еще двоих спасли звенья газодымозащитников.
Столичная прокуратура передает, что трое пострадавших — мужчины 1972-го, 1964-го и 1976-го годов рождения. Они были госпитализированы. Ведомство подтвердило, что пожар произошел в частной клинике. Проверку по факту происшествия проводит Бутырская межрайонная прокуратура.
29 июня на Каширском шоссе в Москве загорелись два ангара. По данным МЧС, сначала на открытой площадке загорелся мусор, а затем огонь перекинулся на здания. Площадь пожара достигла 2 тыс. м. Пожарные смогли локализовать возгорание, однако тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой ангаров. Для ликвидации возгорания МЧС привлекло вертолет Ка-32. В пресс-службе МЧС уточняли, что превышения уровня вредных веществ в воздухе нет.
Позднее источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что причиной возгорания ангаров мог стать поджог. В то же время собеседник ТАСС в экстренных службах сказал, что к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем.
Пожар произошел по адресу Каширское шоссе, дом 17, корпус 5, строение 3. Там расположено несколько организаций, в том числе АО «Научно-производственное предприятие «Темп», следует из данных «РБК Компании». Предприятие занимается научными исследованиями и разработками, производством оружия и боеприпасов, а также электронной аппаратуры.