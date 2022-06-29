На юге Москвы загорелись ангары
Крупный пожар начался на юге Москвы, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Пожар по адресу Каширское шоссе, д. 17, к. 5, стр. 3 начался примерно в 10:25 мск. Сначала площадь пожара составляла 500 кв. м, затем увеличилась до 1 тыс. кв. м, уточняется в Telegram-канале МЧС России. К 12:00 возгорание заняло уже 2 тыс. кв. м.
По данным ведомства, на открытой площадке и в двух металлических ангарах горит мусор. Для ликвидации пожара используется в том числе вертолет Ка-32. Информация о пострадавших не поступала.
«Тушение осложняет высокая пожарная загрузка ангаров. Сотрудники МЧС работают на ликвидацию пожара и защиту рядом стоящего производственного здания», — отметили в пресс-службе.
По предварительной версии, причиной пожара мог стать поджог, сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах. «Причины пожара будут установлены после полной ликвидации», — сказали РБК в пресс-службе МЧС,
Из-за пожара движение в Коломенском проезде в сторону Каширского шоссе ограничено до двух полос, движение осложнено, сообщил департамент транспорта в Telegram. Ведомство призвало избегать поездок в этом направлении.
22 июня на набережной Невы в Ленинградской области загорелся ангар на площади 440 м. По адресу находился пассажирский речной вокзал. К тушению привлекали восемь единиц техники, 24 человека личного состава.