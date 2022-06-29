На юге Москвы загорелись ангары

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 55,89 (-0,16) Инвестиции, 28 июн, 16:34
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 52,97 (-0,39) Инвестиции, 28 июн, 16:34
Надежда — важный навык. Эти 6 правил помогут его прокачать Pro, 12:44
Стали известны версии причин пожара на Каширском шоссе в Москве Общество, 12:41
Лидер юношеской сборной России по волейболу перешла во французский клуб Спорт, 12:38
Станцию «Новаторская» Троицкой линии метро в Москве построили на 60% Город, 12:37
Путин прибыл в Туркмению для участия в Каспийском саммите Политика, 12:36
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 12:33
Суд в Нидерландах одобрил арест 18 брендов российской водки по делу ЮКОСа Бизнес, 12:31
Тарпищев словами «не стоило возвращаться» оценил поражение Серены Уильямс Спорт, 12:30
Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Pro, 12:29
Набиуллина назвала риски попыток достичь «старого курса» рубля Экономика, 12:22
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 12:09
Как в Москве с помощью вертолета тушат крупный пожар в ангарах. Видео Общество, 12:08
Пользователи столкнулись с проблемой загрузки WhatsApp для компьютеров Технологии и медиа, 12:02
Риелторы назвали новостройки Москвы с самыми большими скидками Недвижимость, 12:01

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  

На юге Москвы загорелись ангары

Пожар площадью 2 тыс. кв. м произошел на Каширском шоссе в Москве
На Каширском шоссе в Москве загорелись ангары. Пожар охватил площадь в 2 тыс. кв. м. К тушению привлекали пожарный вертолет.
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Video

Крупный пожар начался на юге Москвы, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Пожар по адресу Каширское шоссе, д. 17, к. 5, стр. 3 начался примерно в 10:25 мск. Сначала площадь пожара составляла 500 кв. м, затем увеличилась до 1 тыс. кв. м, уточняется в Telegram-канале МЧС России. К 12:00 возгорание заняло уже 2 тыс. кв. м.

По данным ведомства, на открытой площадке и в двух металлических ангарах горит мусор. Для ликвидации пожара используется в том числе вертолет Ка-32. Информация о пострадавших не поступала.

«Тушение осложняет высокая пожарная загрузка ангаров. Сотрудники МЧС работают на ликвидацию пожара и защиту рядом стоящего производственного здания», — отметили в пресс-службе.

Как в Москве с помощью вертолета тушат крупный пожар в ангарах. Видео
Общество

По предварительной версии, причиной пожара мог стать поджог, сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах. «Причины пожара будут установлены после полной ликвидации», — сказали РБК в пресс-службе МЧС,

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как написать идеальное сопроводительное письмо: 12 шагов
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Помогу переехать: как сейчас компании мотивируют ИТ-специалистов
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Я счастлив, что меня уволили»: каково работать в Tesla — в 5 пунктах
Статьи

Из-за пожара движение в Коломенском проезде в сторону Каширского шоссе ограничено до двух полос, движение осложнено, сообщил департамент транспорта в Telegram. Ведомство призвало избегать поездок в этом направлении.

22 июня на набережной Невы в Ленинградской области загорелся ангар на площади 440 м. По адресу находился пассажирский речной вокзал. К тушению привлекали восемь единиц техники, 24 человека личного состава.

Авторы
Теги
Любовь Порываева Любовь Порываева, Жанна Антохина
Пожар Москва новости

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Как в Москве с помощью вертолета тушат крупный пожар в ангарах. Видео
Общество
Ростовский НПЗ назвал причиной пожара удар беспилотников
Политика
Сенатор сообщила о продолжении пожара на платформе «Черноморнефтегаза»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter