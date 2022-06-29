Стали известны версии причин пожара на Каширском шоссе в Москве

Фото: Татьяна Валько / ТАСС

Причиной возгорания ангаров на Каширском шоссе мог стать поджог, сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.

«Предварительно, пожар возник из-за поджога», — сказал собеседник агентства.

В то же время собеседник ТАСС в экстренных службах опроверг версию о поджоге. Он посчитал, что к пожару привело неосторожное обращение с огнем.

«Причины пожара будут установлены после полной ликвидации», — сказали РБК в пресс-службе МЧС.

Пожар на Каширском шоссе произошел утром 29 июня. По данным МЧС, на открытой площадке загорелся мусор. Затем огонь перекинулся на два ангара. Площадь возгорания достигла 2 тыс. м. Пожарные локализовали его.

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