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Минобороны сообщило о двух раненых после удара Израиля ракетами по Сирии

Двое мирных жителей пострадали в результате удара четырьмя израильскими ракетами по объектам на территории сирийской провинции Тартус, также есть разрушения, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Евгений Герасимов, передает «РИА Новости».

«Второго июля, с 6.30 до 6.36, четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля с восточной части акватории Средиземного моря нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Тартус», — рассказал он.

Ранее сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщало, что целью ударов были несколько птицефабрик в окрестностях города Хамидие, к югу от Тартуса. По данным агентства Al Jazeera, среди пострадавших есть женщины.

Сирийское агентство сообщило о ракетном ударе со стороны Израиля
Политика
Фото:Khalil Ashawi / Reuters

11 июня сирийские власти сообщали, что израильские военные нанесли удары по аэропорту в Дамаске, в результате чего повреждения получили здание воздушной гавани и взлетно-посадочные полосы, а также по территории к югу от сирийской столицы. В МИД России действия Израиля сочли провокационными и нарушающими международное право. Аэропорт возобновил работу 23 июня.

Израильское издание Haaretz отмечало, что атаки со стороны Израиля направлены на базы бойцов ливанской шиитской организации «Хезболла», которые находятся в Сирии. «Хезболла», по мнению израильских властей, является союзницей Ирана, с которым у Израиля также напряженные отношения, а ее сторонники, как и Тегеран, выступают на стороне правительства Сирии в борьбе с повстанцами.

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