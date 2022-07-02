Сирийское агентство сообщило о ракетном ударе со стороны Израиля

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

В результате ракетного удара со стороны Израиля по окрестностям сирийского города Тартус пострадали два мирных жителя, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник.

«Почти в 6:30 утра (совпадает с мск. — РБК) в субботу израильский враг осуществил ракетный обстрел с воздуха из-за Средиземного моря, к западу от ливанского города Триполи, целью были несколько птицефабрик в окрестностях города Хамидие, к югу от Тартуса», — сообщил собеседник агентства, добавив, что в результате атаки ранены два человека.

Хамидие находится на берегу Средиземного моря, недалеко от границы с Ливаном.

На момент публикации Армия обороны Израиля не комментировала эти данные.

Три недели назад сирийские власти сообщали, что израильские военные нанесли удары по Дамаску, а именно по аэропорту, в результате чего повреждения получили здание воздушной гавани и взлетно-посадочные полосы, а также по территории к югу от сирийской столицы. В МИД России действия Тель-Авива сочли провокационными и нарушающими международное право. Аэропорт возобновил работу 23 июня.

Как отмечает израильское издание Haaretz, атаки со стороны Израиля направлены на базы бойцов ливанской шиитской организации «Хезболла», которые находятся в Сирии. «Хезболла», по мнению Тель-Авива, является союзницей Ирана, с которым у Израиля также напряженные отношения, а ее сторонники, как и Тегеран, выступают на стороне правительства Сирии в борьбе с повстанцами.