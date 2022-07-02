Глава Минкульта назвала картины Шварцмана национальным достоянием России

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости.

Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью мультипликатора Леонида Шварцмана. Ее слова передали РБК в пресс-службе ведомства.

«В его уникальном творческом наследии — десятки мультфильмов, которые по праву являются национальным достоянием нашей страны. Созданные Леонидом Ароновичем персонажи искренне полюбились миллионам зрителей разных поколений, став для них теплым детским воспоминанием», — сказала Любимова.

Она отметила, что для молодого поколения профессиональный путь Шварцмана всегда будет служить настоящим примером любви к избранному делу и беззаветной преданности искусству.

Шварцману был 101 год. О его смерти сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков, уточнив, что мультипликатор умер в больнице после продолжительной болезни.

Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске. В 1941 году он окончил школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры. Во время обучения на третьем курсе ВГИКа в 1948 году Шварцман стал работать ассистентом режиссера на студии «Союзмультфильма» в Москве, а спустя три года, в 1951-м, окончил обучение на художественном факультете института кинематографии.

За время своей работы в «Союзмультфильме» (1948–2001) он участвовал в разработке образа Чебурашки, а также был художником-постановщиком «Аленького цветочка» (1952), «Золотой антилопы» (1954), «Снежной королевы» (1957) и других советских мультфильмов.

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Мультипликатору присвоили звание Народного художника России, наградили орденом Александра Невского. В 2020 году ему вручили национальную анимационную премию «Икар». Шварцман был почетным директором Московского музея анимации.