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Норштейн назвал «счастьем жизни» работу с Шварцманом

Юрий Норштейн и Леонид Шварцман
Юрий Норштейн и Леонид Шварцман (Фото: new.suzdalfest.ru)

Леонид Шварцман, умерший в возрасте 101 года, был выдающимся художником с огромной созидательной человеческой силой и обладал «вселенской порядочностью, ухоженностью мысли», сообщил РБК режиссер, художник-мультипликатор Юрий Норштейн.

«Он был человек незлобивый, жил точно по-пушкински: «Хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспоривай глупца» — он жил по этим правилам. Может быть, в этом секрет того, что он прожил огромную жизнь — ему двух месяцев до 102 лет не хватило», — рассказал режиссер.

Норштейн выразил уверенность, что люди будут помнить картины, в создании которых Шварцман принял участие: «Снежная Королева», «Золотая антилопа», «Чебурашка» и другие. Он продолжил: «уже почти никого не осталось, кто мог бы сказать: «Я работал со Шварцманом, и это было счастье моей жизни». Я могу сказать. Он рассеивал это счастье». Норштейн отметил, что в искусстве важно быть порядочным к себе, близким и коллегам, в Шварцмане «это было бесконечно».

Умер Леонид Шварцман
Общество
Леонид Шварцман

О смерти Шварцмана сообщил ранее днем шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. Он добавил, что мультипликатор болел, смерть наступила в больнице.

Шварцман родился 30 августа 1920 года, при рождении его назвали Израилем, позднее мультипликатор решил сменить имя. Шварцман в 1941 году окончил школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры, а спустя десять лет завершил обучение на художественном факультете ВГИКа. На «Союзмультфильм» он пришел работать в 1948 году ассистентом режиссера, затем стал художником-постановщиком.

Ему в 2002 году присвоили звание Народного художника России, в 2020 году Шварцмана наградили орденом Александра Невского, пояснив, что он внес «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

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