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Степашин выступил против возвращения смертной казни в России

Сергей Степашин
Сергей Степашин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В России не нужно возвращать смертную казнь в качестве высшей меры наказания, так как пожизненное заключение намного сложнее и тяжелее, заявил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин на полях Петербургского международного юридического форума. Степашин в 1990-х годах возглавлял ФСБ, Минюст и правительство, а в 2000-х — Счетную палату.

«Я против. А зачем ее возвращать? Поверьте мне, как бывший министр внутренних дел и как бывший министр юстиции, я знаю, что такое колонии для пожизненно заключенных. Это намного сложнее и тяжелее, чем высшая мера», — сказал Степашин (цитата по «Интерфакс»).

Чуйченко назвал два довода ФСИН против возвращения смертной казни
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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Тема отмены запрета на смертную казнь, который Конституционный суд бессрочно ввел в 1999 году, стала активно обсуждаться после того, как Россия перестала быть членом Совета Европы и объявила о решении перестать быть стороной Европейской конвенции по правам человека. Присоединившись именно к этому документу, Россия взяла на себя обязательство наложить мораторий.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев тогда заявил, что приостановка членства России в Совете Европы является «хорошей возможностью» для восстановления смертной казни.

В Кремле заявили, что позиция по вопросу о снятии в России моратория на смертную казнь не поменялась, кроме того, эта тема даже не обсуждается.

Министр юстиции России Константин Чуйченко обсудил эту тему с руководством Федеральной службЫ исполнения наказаний (ФСИН), которое тоже выступило против возвращения смертной казни. «Нельзя забирать у людей шанс исправиться, какой бы живодерский и низкий поступок они ни совершили. И второе он мне сказал: «А кто будет исполнять?» — привел Чуйченко его разговор с собеседником из ФСИН.

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