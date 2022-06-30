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Политика ,  
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Чуйченко назвал два довода ФСИН против возвращения смертной казни

По словам Чуйченко, он обсуждал эту тему с руководством ФСИН, там обратили внимание, что человек должен иметь шанс исправиться. Кроме того, возвращение казни предполагает назначение людей, которые будут ее исполнять
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) выступают против возвращения смертной казни, в частности встает вопрос о том, кто будет исполнять высшую меру наказания. Об этом заявил министр юстиции России Константин Чуйченко на сессии «Бесогон и право» Петербургского международного юридического форума.

«Наше ведомство курирует Федеральную службу исполнения наказаний, которая занималась раньше исполнением наказания в части смертной казни. Я, готовясь к нашей встрече, позвонил одному из руководителей, а именно заместителю директора ФСИН, который настоящий профессионал, который всю жизнь провел в этой сфере. <...> Я ему задал ясный и четкий вопрос: «Ваше отношение к проблеме смертной казни?» И я был удивлен, когда он мне ответил: «Не надо этого делать», — сказал министр.

По его словам, собеседник привел два довода против возвращения смертной казни. «Нельзя забирать у людей шанс исправиться, какой бы живодерский и низкий поступок они ни совершили. И второе он мне сказал: «А кто будет исполнять?» — рассказал Чуйченко.

Кремль заявил, что не обсуждает вопрос снятия моратория на смертную казнь
Политика
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

По словам министра, люди, которые этим занимались и которым было это поручено, «все плохо кончили».

Министр отметил, что намерен пообщаться с заключенными, которые отбывают пожизненные сроки, чтобы выработать свою позицию.

Накануне свою оценку возможности вернуть смертную казнь озвучил глава Конституционного суда России Валерий Зорькин. Он пояснил, что для возвращения этой меры наказания потребуется принять новую Конституцию, сделать это отдельными поправками или парламентским законом не получится. Председатель КС счел возможное снятие моратория «очень плохим сигналом обществу».

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Зорькин исключил возврат смертной казни при действующей Конституции
Общество
Валерий Зорькин

Тема отмены моратория на смертную казнь, который Конституционный суд бессрочно ввел в 1999 году, стала активно обсуждаться после того, как Россия перестала быть членом Совета Европы и объявила о решении перестать быть стороной Европейской конвенции по правам человека с сентября. Именно присоединившись к этому документу, Россия взяла на себя обязательство наложить мораторий.

Возможность возвращения смертной казни также отвергали в Совфеде и омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
ФСИН казнь смертная казнь Константин Чуйченко Минюст

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Зорькин исключил возврат смертной казни при действующей Конституции
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