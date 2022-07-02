Пушилин сообщил о переговорах с Кириенко в ДНР по ситуации с углем

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин обсудил с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко ситуацию в угольной отрасли. Об этом глава ДНР написал в своем Telegram-канале. Встреча прошла на шахте «Комсомолец Донбасса» в городе Кировском.

«На совещании рассматривались вопросы развития угледобывающей промышленности и обеспечения конкурентоспособности шахт. Например, целесообразность передачи всех социальных объектов с баланса угольных предприятий в муниципальную собственность», — написал Пушилин.

По мнению главы республики, несмотря на боевые действия и блокаду, отрасль выстояла. Пушилин также отметил, что республика обеспечена необходимым объемом угля. «Черное золото поступает на предприятия, электростанции, дает свет и тепло, обеспечивая энергетическую безопасность. Отрасль имеет серьезный потенциал для экспорта», — добавил он.

О первой официальной поездки Кириенко в ДНР стало известно 5 мая. Тогда он посетил Мариуполь и Волноваху, а также встретился с Пушилиным.

Кириенко стал куратором республик Донбасса вместо Дмитрия Козака, рассказали в конце апреля пять источников РБК, близких к Кремлю. По их словам, за работу с ЛНР и ДНР отвечает теперь не подведомственное Козаку управление по приграничному сотрудничеству, а возглавляемое Кириенко управление по внутренней политике (УВП). Частью работы УВП является взаимодействие с субъектами России, каждый из которых имеет своего куратора.