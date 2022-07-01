Интернет-магазин Bonprix прекратил работу в России

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 56,36 (+1,72) Инвестиции, 16:45
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 53,77 (+1,26) Инвестиции, 16:45
Эрдоган призвал Финляндию и Швецию не затягивать исполнение обещаний Политика, 18:05
Альфа-банк опроверг данные о блокировке карт с оборотом более ₽200 тыс. Финансы, 18:03
Хоккеиста сборной России задержали по подозрению в уклонении от армии Спорт, 17:50
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 17:39
Глава Минтранса сообщил о 77 задержанных за рубежом самолетах Политика, 17:38
Попова подписала постановление об отмене коронавирусных ограничений Общество, 17:37
Что такое форсайт и как он помогает составить сценарии будущего Футурология, 17:33
В четырех регионах заработал новый налоговый режим для микробизнеса Экономика, 17:31
МИД назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО печальнейшим эпизодом Политика, 17:30
Интернет-магазин Bonprix прекратил работу в России Бизнес, 17:28
«Что-то на современном»: как хорошо вы знаете язык поколения альфа. Тест Совместный проект, 17:25
Сотрудникам ГИБДД запретят фиксировать нарушения ручными приборами Общество, 17:23
Завет антизожника Илона Маска и доллар по 50 руб.: топ-10 материалов июня Pro, 17:22
Грушко заявил, что НАТО поставило под сомнение право Китая на развитие Политика, 17:21
Война санкций ,  
0 

Интернет-магазин Bonprix прекратил работу в России

Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press
Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press

Онлайн-ретейлер одежды и аксессуаров Bonprix, принадлежащий немецкому концерну Otto Group, прекратил работу в России, следует из заявления на сайте компании.

«Сообщаем вам, что интернет-магазин www.bonprix.ru, к сожалению, прекращает свою работу и прием новых заказов товаров с 18:00 по московскому времени 30 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Компания заверила, что все заказы, оформленные до этого времени, будут обработаны и доставлены. Служба поддержки также продолжает работать.

Mango продаст магазины в России
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

После начала военной операции России на Украине многие зарубежные страны ввели несколько пакетов санкций против Москвы и закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. На фоне этого множество компаний, в том числе ретейлеры одежды, приняли решение уйти с российского рынка или приостановить деятельность в стране.

Теги
онлайн-ретейл otto
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter