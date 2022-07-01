Интернет-магазин Bonprix прекратил работу в России

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Онлайн-ретейлер одежды и аксессуаров Bonprix, принадлежащий немецкому концерну Otto Group, прекратил работу в России, следует из заявления на сайте компании.

«Сообщаем вам, что интернет-магазин www.bonprix.ru, к сожалению, прекращает свою работу и прием новых заказов товаров с 18:00 по московскому времени 30 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Компания заверила, что все заказы, оформленные до этого времени, будут обработаны и доставлены. Служба поддержки также продолжает работать.

После начала военной операции России на Украине многие зарубежные страны ввели несколько пакетов санкций против Москвы и закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. На фоне этого множество компаний, в том числе ретейлеры одежды, приняли решение уйти с российского рынка или приостановить деятельность в стране.