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ФРТ защитит своими решениями почти 12 тыс. дольщиков до конца года

Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Фонд развития территорий (ФРТ) планирует до конца 2022 года защитить решениями Наблюдательного совета фонда 11,9 тыс. обманутых дольщиков. Об этом заявил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев в Совете Федерации на расширенном заседании комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

По словам Тимофеева, на сегодняшний день решениями Наблюдательного совета Фонда развития территорий удалось защитить 106,9 тыс. пострадавших дольщиков. «Сейчас в работе фонда еще более 300 объектов, по которым необходимо восстановить в правах 11,9 тыс. человек. Эту работу мы планируем завершить до конца 2022 года благодаря слаженному и оперативному взаимодействию с регионами», — сказал он.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Тимофеев уточнил, что фонд ведет постоянный мониторинг строящихся объектов в целях недопущения появления новых проблемных объектов. «По данным нашего мониторинга, в зоне «высокого риска» — 141 объект. Все они на особом контроле фонда, глав регионов и правоохранительных органов», — сообщил он.

С начала года, по словам Тимофеева, удалось сократить количество объектов в зоне «высокого риска» на 26,17%. Права почти 47 тыс. дольщиков субъекты восстанавливают собственными силами, уточнил он. В первом квартале 2022 года с применением механизмов субъектов в правах восстановлены 5,9 тыс. граждан. До конца этого года регионам предстоит решить вопрос обманутых дольщиков еще по 267 проблемным объектам (более 19 тыс. человек).

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«По каждому дому Фонд развития территорий ведет постоянный контроль. Мы совместно с правоохранительными и контролирующими органами контролируем исполнение субъектами их «дорожных карт», фиксируем и оцениваем риски. В случае отсутствия динамики субъектам предлагается обратиться с ходатайством в фонд, чтобы восстановить права пострадавших граждан», — подчеркнул главный управляющий директор фонда.

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Тимофеев также заявил о готовности фонда для ускорения работы регионов по восстановлению прав граждан ежемесячно направлять в комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера данные об исполнении субъектами своих «дорожных карт» и результаты предбанкротного мониторинга.

Фонд развития территорий создан в конце 2021 года путем объединения Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Среди основных целей деятельности фонда — содействие реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантий защиты прав и законных интересов граждан — участников строительства, в том числе участников долевого строительства, членов жилищно-строительных кооперативов.

К полномочиям ФРТ, связанным с защитой прав и законных интересов граждан — участников строительства, относятся формирование компенсационного фонда за счет взносов застройщиков, привлекающих денежные средства дольщиков. Закон позволяет производить выплаты за счет имущества фонда участникам строительства, требующим передачи им жилых или нежилых помещений, и членам жилищного кооператива, которые получили права на объект незавершенного строительства после банкротства застройщика.

Теги
обманутые дольщики фонды Строительство новая экономика
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