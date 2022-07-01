Первый за восемь лет прямой автобусный рейс отправился из Херсона в Крым
Пассажирский автобус впервые за восемь лет после вхождения Крыма в состав России отправился из Херсонской области на полуостров, сообщил ТАСС. Как пишет агентство, пассажирами стали местные жители, которые едут отдыхать в Крым. Автобус идет до Симферополя, оттуда же днем запланирован обратный рейс.
«Автобус будет ехать до границы до отдельного контрольно-пропускного пункта, там пассажиры будут вне очереди проходить досмотр, проверку паспортов», — сказал директор департамента транспорта военно-гражданской администрации Херсонской области Тимур Худояров.
Как сообщали в пресс-службе «Крымавтотранса», рейсовые автобусы также будут ходить из Симферополя в Мелитополь и Бердянск Запорожской области.
После присоединения Крыма к России в 2014 году украинские власти прервали железнодорожное и автомобильное сообщение с полуостровом.
В середине марта Минобороны России сообщило, что Херсонская область, которая граничит с Крымом, полностью контролируется российскими войсками. Они также заняли большую часть Запорожской области.
В военно-гражданских администрациях занятых территорий заявили, что намерены провести референдумы о вхождении в состав России. В Кремле отметили, что решение об этом должно принимать местное население, а прежде нужно обеспечить безопасность в этих регионах.
Украина заявила о намерении вернуться к позициям сторон до 24 февраля.