Автобус с российскими туристами столкнулся с бетономешалкой в Турции

Автобус с 29 российскими туристами столкнулся с бетономешалкой в турецкой провинции Мугла, которая находится на юго-западе страны, сообщает Haber Turk. Среди пассажиров никто серьезно не пострадал.

Авария произошла в 19:15 по местному времени (совпадает с мск). Автобус следовал из Фетхие, ДТП произошло у города Кёйджегиз. От удара автобус опрокинулся на бок. Спасателей вызвали очевидцы, они же помогли туристам выбраться из автобуса. Начато расследование аварии.

Месяц назад в Турции случилось еще одно ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов. Авария произошла в Анталье: водитель микроавтобуса, следовавшего из Кемера в район Демре, потерял управление, и автобус врезался в фонарный столб и деревья. Пострадали 12 человек, 11 из которых туристы.



