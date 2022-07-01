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Общество ,  
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Автобус с российскими туристами столкнулся с бетономешалкой в Турции

Автобус с 29 российскими туристами столкнулся с бетономешалкой в турецкой провинции Мугла, которая находится на юго-западе страны, сообщает Haber Turk. Среди пассажиров никто серьезно не пострадал.

Авария произошла в 19:15 по местному времени (совпадает с мск). Автобус следовал из Фетхие, ДТП произошло у города Кёйджегиз. От удара автобус опрокинулся на бок. Спасателей вызвали очевидцы, они же помогли туристам выбраться из автобуса. Начато расследование аварии.

В ДТП с туристическим автобусом на Кубани пострадали 13 человек
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Месяц назад в Турции случилось еще одно ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов. Авария произошла в Анталье: водитель микроавтобуса, следовавшего из Кемера в район Демре, потерял управление, и автобус врезался в фонарный столб и деревья. Пострадали 12 человек, 11 из которых туристы.

 

Теги
Турция ДТП российские туристы

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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