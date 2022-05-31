В Анталье 11 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом

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В Анталье туристический микроавтобус, следовавший из Кемера в район Демре, врезался в фонарный столб и деревья, пострадали 12 человек, 11 из которых туристы, сообщает агентство Demirören.

Авария произошла на бульваре Ахмета Алиага в районе Кумлуджа. Агентство пишет, что водитель микроавтобуса потерял управление. После удара два дерева и фонарный столб упали на бульвар и перегородили проезд.

Очевидцы позвонили в экстренные службы. На место аварии выехали пожарные, медики и полицейские. Пострадавшим оказали помощь на месте.

По данным агентства, всех пострадавших доставили в больницы Кумлуджи и Финике. Кроме туристов в аварии пострадал водитель. Жизням пострадавших ничто не угрожает. Сейчас магистраль открыта.

В октябре прошлого года на трассе Конья — Аксарай в Турции попал в ДТП автобус с российскими туристами, который вез их из Антальи в Каппадокию. Погибла женщина, еще 20 человек пострадали. В генконсульстве России в Анталье РБК уточнили, что водитель мог не справиться с управлением, так как ехал по обледеневшей дороге.