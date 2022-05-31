В Анталье 11 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 64,72 (-4,72) Инвестиции, 30 мая, 16:00
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 63,1 (-3,31) Инвестиции, 30 мая, 16:00
ЖКХ, экология и видеонаблюдение: реальные российские IoT-проекты РБК и МегаФон, 15:20
Пугачева ответила на оскорбления из-за отъезда из России Политика, 15:09
Рада приняла обращение к СНБО о санкциях против патриарха Кирилла Политика, 15:08
Как компаниям сегодня растить ИТ-кадры: пять способов Pro, 15:08
Верховная Рада сняла Денисову с должности омбудсмена Украины Политика, 15:03
«Новапорт Холдинг» Романа Троценко купил 74% аэропорта Пскова Бизнес, 15:03
Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда перед кризисом Финансы, 15:00
«Локомотив» объявил об уходе футболиста сборной Польши Спорт, 15:00
Доля юаня на торгах в России выросла в 14 раз Финансы, 15:00
ЦИАН назвал города, где в 2022 году максимально снизились цены на аренду Недвижимость, 14:54
Внезапная остановка сердца: как геолокация поможет выжить пострадавшему Партнерский проект, 14:51
Рабочие заводов «Боржоми» в Грузии вышли на бессрочную забастовку Общество, 14:48
Запреты, ограничения и утечки. Каким будет закон о криптовалюте в России Крипто, 14:48
Подсанкционным компаниям разрешат временно не избирать совет директоров Политика, 14:47
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

В Анталье 11 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом

Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

В Анталье туристический микроавтобус, следовавший из Кемера в район Демре, врезался в фонарный столб и деревья, пострадали 12 человек, 11 из которых туристы, сообщает агентство Demirören.

Авария произошла на бульваре Ахмета Алиага в районе Кумлуджа. Агентство пишет, что водитель микроавтобуса потерял управление. После удара два дерева и фонарный столб упали на бульвар и перегородили проезд.

Очевидцы позвонили в экстренные службы. На место аварии выехали пожарные, медики и полицейские. Пострадавшим оказали помощь на месте.

Зеленский назвал несправедливым прием Турцией российских туристов
Политика

По данным агентства, всех пострадавших доставили в больницы Кумлуджи и Финике. Кроме туристов в аварии пострадал водитель. Жизням пострадавших ничто не угрожает. Сейчас магистраль открыта.

В октябре прошлого года на трассе Конья — Аксарай в Турции попал в ДТП автобус с российскими туристами, который вез их из Антальи в Каппадокию. Погибла женщина, еще 20 человек пострадали. В генконсульстве России в Анталье РБК уточнили, что водитель мог не справиться с управлением, так как ехал по обледеневшей дороге.

Теги
Анталья ДТП российские туристы Турция
Материалы по теме
В Подмосковье рейсовый автобус попал в ДТП и загорелся
Общество
Шесть человек погибли в результате ДТП в Ростовской области
Общество
На Кубе в результате ДТП с автобусом пострадали более 50 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter