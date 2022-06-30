Володин заявил, что пленных из «Азова» ждет суд

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Пленных бойцов батальона «Азов» (его символика признана экстремистской и запрещена в России) ожидает суд, следствие разбирается, чем занимался каждый, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он подтвердил, что обмены военнопленными с Украиной происходят, указав, что стороны передают тяжелораненых и неспособных участвовать в боевых действиях.

«По каждому участнику батальона «Азов» ведутся предметные следственные мероприятия: кто и в чем замешан, чем занимался. Что касается азовцев, националистов, у которых руки в крови, — это нелюди. Их ждет суд», — написал Володин.

Накануне Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о крупнейшем с начала боевых действий обмене пленными. В Киеве заявили, что среди 144 переданных Украине 95 человек попали в плен на «Азовстали», из них 43 военнослужащих представляли «Азов». Позднее глава ДНР Денис Пушилин подтвердил факт обмена, указав, что Украине передали пленных, большинство из которых ранены, а «несколько из них — рядовые националистических батальонов».

Российское Минобороны подтвердило обмен по формуле «144 на 144», отметив, что он произошел «по прямому указанию верховного главнокомандующего». Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что практически все освобожденные — раненые или тяжелораненые, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Он напомнил, что в плену находятся более 6 тыс. украинских военных.