Ракова анонсировала новый сбор заявок на господдержку на рынке труда

Анастасия Ракова (Фото: Пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В Москве 1 июля стартует вторая волна приема заявок на участие в программах государственной поддержки для стабильно работающих компаний и предприятий с большой потребностью в кадрах, готовых дообучить своих сотрудников и сохранить их занятость. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Прием заявок продлится до 7 июля.

В мае власти столицы запустили первый этап сбора заявок от компаний, которые могут претендовать на господдержку. Его участниками стали более 140 компаний, рассказала вице-мэр. «Они создали свыше 15 тыс. рабочих мест для москвичей, потерявших работу, и тех, кто находится под риском увольнения. Сейчас наши специалисты активно ведут подбор потенциальных сотрудников на новые рабочие места, а компании готовят необходимый пакет документов для трудоустройства персонала. Уже десятки кандидатов направлены на собеседования. Компании заинтересовались программой, поэтому мы приняли решение запустить второй этап приема заявок от работодателей, готовых поддержать горожан, помочь им сохранить привычный уровень дохода и найти новое место работы», — рассказала Ракова.

Она добавила, что специалисты столичного центра занятости ежедневно информируют об условиях программы и консультируют работодателей, желающих принять участие в отборе.

Чтобы принять участие в отборе, работодателям необходимо выбрать программу и подать требуемые документы в центр занятости «Моя работа» по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1. Компании должны будут пройти проверку на соответствие всем критериям, оценку экспертным советом и заключить договор. Узнать о требованиях к участникам и правилах рассмотрения заявок можно на сайте Центра занятости населения «Моя работа» или по телефону: +7 495 705-75-75.

В апреле правительство Москвы утвердило несколько программ поддержки работников, которые находятся под риском увольнения.

Организации, готовые принять более 200 сотрудников, находящихся под риском увольнения, на временные рабочие места, получат частичную компенсацию затрат на зарплату персонала, страховые взносы на каждого сотрудника и материально-техническое оснащение рабочего места.

Работодатели, которые смогут трудоустроить более 300 человек в течение трех месяцев и провести их адаптацию к новому месту, получат гранты в форме субсидий на компенсацию затрат.

Организации, нуждающиеся в помощниках для социально полезных общественных работ, могут получить субсидии на компенсацию частичных затрат на заработную плату и страховые взносы на каждого сотрудника. Такие компании смогут принять новых работников из числа соискателей, зарегистрированных в службе занятости населения.

Промышленные предприятия, готовые сохранить занятость сотрудников, находящихся под риском увольнения, смогут реализовать обучение под свои потребности и претендовать на компенсацию соответствующих затрат.

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По результатам первого отбора участниками программы субсидированного найма стали центры госуслуг «Мои документы», Главархив Москвы, территориальные центры социального обслуживания, «Московский метрополитен», «Федеральная пассажирская компания», «Почта России», «Магнит», сеть ресторанов «Росинтер», «Теремок», столичная шоколадно-кондитерская фабрика «Рот Фронт», туроператор детского отдыха «Мосгортур» и др.