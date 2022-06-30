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Политика ,  
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В Совбезе заявили, что Россия неугодна Западу из-за своей суверенности

Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Россия неугодна Западу из-за своего статуса суверенного государства, заявил в интервью «РИА Новости» заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов.

По его словам, интересы Москвы не соответствуют западным стандартам, потому «англосаксы» и США с союзниками считают их «порочными» и поставили цель навесить на Россию ярлык страны-изгоя.

«Наша страна недвусмысленно заявила, что у нее есть свои интересы и она их будет реализовывать. Конечно, англосаксы этого просто так не могли оставить. <...> У них даже в голове не укладывается, что кто-то может жить по своим правилам, не соответствующим западному видению, да еще и остаться безнаказанным», — отметил Венедиктов.

Байден заявил о превращении России в изгоя после выхода из СПЧ ООН
Политика
Джо Байден

После того как Россия вышла из Совета по правам человека ООН, президент США Джо Байден заявил, что страна превращается в международного изгоя. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Постпред России Василий Небензя в ответ подчеркивал, что лишить страну членства в Совбезе невозможно по уставу. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд говорила, что Вашингтон с пониманием относится к позиции Киева, но не видит возможности исключить Россию.

В начале июня президент России Владимир Путин заявил, что страна может быть либо независимой, либо колонией, промежуточного статуса быть не может. Колонией Путин назвал государства, которые «не в состоянии принимать суверенные решения». По его мнению, такие страны не имеют «исторических перспектив» и «шансов выжить в геополитической борьбе», которая «существовала всегда».

Выступая с обращением по поводу признания независимости Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля, глава государства указывал на слабость суверенитета Украины.

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Он также утверждал, что Россия «никогда не поступится своим суверенитетом», несмотря на угрозы со стороны западных стран, санкции и другие действия, которые будут направлены на «сдерживание» страны.

В начале апреля после принятия Европарламентом резолюции, которая, в частности, предлагает отменить принцип единогласного принятия важнейших решений, спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что страны ЕС, чтобы сохранить свой суверенитет, должны выйти из объединения. По его словам, мнения отдельных государств и их граждан не будут учитываться и это приведет к тому, что «права голоса будут лишены миллионы жителей Европы».

Теги
суверенитет Совет безопасности России

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