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Технологии и медиа ,  
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Каждый четвертый россиянин счел невозможным сменить ПК из-за высоких цен

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Более 40% россиян недовольны техническими характеристиками своего компьютера, при этом каждый четвертый хотел бы его сменить, но не может из-за дороговизны новых устройств, следует из результатов совместного исследования VK Play и ResearchMe (есть у РБК).

В опросе приняли участие 1 981 респондент старше 18 лет по всей России по репрезентативной выборке.

Согласно данным опроса, персональный компьютер есть у 84% респондентов, но половина из них (42%) не могут запускать игры в топ качестве на своих устройствах. В целом среди тех, у кого есть компьютер, 74% используют его для игр — 41% играет в игры до трех часов в день, а 20% — до пяти часов в день.

Кроме того, результаты исследования показывают, что более трети россиян (37%) пользуются в повседневной жизни облачными сервисами, при этом каждый пятый знаком с термином «облачный гейминг», но каждый четвертый не до конца понимает, что это.

Почти половина из тех, кто знаком с облачным геймингом, пользовались этой технологией. 34% опрошенных нравится, что в облачном гейминге можно играть в игры без наличия мощного компьютера, 30% нравится большой каталог игр, 19% — дешевизна услуги, и такому же количеству — ощущение будущего.

Более 60% россиян выступили за введение геймерских дисциплин в школах
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Фото:Marius Becker / DPA / ТАСС

Ранее Росстат представил отчет о положении цен по итогам апреля 2022 года, в котором говорилось о снижении цен на непродовольственные товары, в частности технику. Согласно данным ведомства, на 15,6% упали в цене флеш-накопители USB, на 14% и чуть больше подешевели телевизоры, мониторы для компьютера, электропылесосы, на 13,2% — ноутбуки. В марте на фоне ажиотажного спроса и девальвации рубля те же флеш-накопители и мониторы выросли в цене на 37%.

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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