Восьмерых пострадавших госпитализировали после аварии с Ми-8 в Якутии

После жесткой посадки вертолета Ми-8 в Алданском районе Якутии в больницу Якутска доставили восьмерых пострадавших с травмами различной тяжести, передает пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии», которой принадлежит вертолет, в Telegram.

«С места происшествия готовится к вылету второй борт авиакомпании, который также доставит 15 пассажиров, в том числе экипаж, в город Якутск», — говорится в сообщении.

В пресс-службе авиакомпании позже добавили, что окажут пострадавшим «посильную помощь».

29 июня вертолет Ми-8 вылетел из Усть-Майского района в Алданский район Якутии и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагда. На борту находились три члена экипажа и сотрудники «Авиалесоохраны». Как рассказали в авиакомпании «Полярные авиалинии», Ми-8 был задействован в тушении лесных пожаров в регионе. В результате аварии никто не погиб. На место происшествия вылетал еще один вертолет Ми-8 со спасателями, а также самолет Ан-26. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта).