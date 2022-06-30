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Общество ,  
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Восьмерых пострадавших госпитализировали после аварии с Ми-8 в Якутии

После жесткой посадки вертолета Ми-8 в Алданском районе Якутии в больницу Якутска доставили восьмерых пострадавших с травмами различной тяжести, передает пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии», которой принадлежит вертолет, в Telegram.

«С места происшествия готовится к вылету второй борт авиакомпании, который также доставит 15 пассажиров, в том числе экипаж, в город Якутск», — говорится в сообщении.

В пресс-службе авиакомпании позже добавили, что окажут пострадавшим «посильную помощь».

В Якутии разбился вертолет Ми-8
Общество
Фото:Владимир Баранов / РИА Новости

29 июня вертолет Ми-8 вылетел из Усть-Майского района в Алданский район Якутии и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагда. На борту находились три члена экипажа и сотрудники «Авиалесоохраны». Как рассказали в авиакомпании «Полярные авиалинии», Ми-8 был задействован в тушении лесных пожаров в регионе. В результате аварии никто не погиб. На место происшествия вылетал еще один вертолет Ми-8 со спасателями, а также самолет Ан-26. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта).

Теги
Республика Саха (Якутия) Вертолет Ми-8 крушение Ми-8 госпитализация

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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