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Военная операция на Украине ,  

Британия выделит Украине еще £1 млрд на дроны и ПВО

Великобритания собирается выделить Украине дополнительную военную помощь в размере £1 млрд ($1,2 млрд), которая, в частности, пойдет на системы противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотники, передает Bloomberg.

Об увеличении финансовой помощи должен объявить британский премьер-министр Борис Джонсон на саммите НАТО в Мадриде в четверг, 30 июня. Кроме ПВО и беспилотников, средства также пойдут на оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц снаряжения для украинских солдат.

Таким образом, общая военная поддержка Великобритании Украине с начала военной операции составит £2,3 млрд ($2,8 млрд), отмечает агентство.

В офисе Джонсона заявили, что дополнительная военная помощь позволит Украине «перейти в наступление против российских войск».

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Фото:Czarek Sokolowski / AP

О том, что Великобритания выделит Украине финансовую помощь в размере £1,3 млрд ($1,6 млрд), сообщил в мае глава британского Минфина Риши Сунак. Она включает в себя поддержку на £300 млн, о которой ранее заявлял премьер страны Борис Джонсон: это оборудование для радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, инструменты для подавления спутниковой навигации, тяжелые беспилотники и противобатарейная радиолокационная система.

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