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Политика ,  

Дума одобрила законопроект о СМИ с поправкой о «праве на ошибку»

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Госдума приняла во втором чтении законопроект о мерах в ответ на дискриминацию зарубежными странами российских медиа и о закрытии СМИ за распространение фейков о действиях российских военных или призывов к санкциям. Об этом свидетельствует база данных нижней палаты.

Документ предусматривает, что законодательство дополнят статьей, которая позволит Генпрокуратуре запрещать на территории России деятельность иностранного СМИ в ответ на враждебное отношение к российским СМИ за рубежом.

К первому чтению законопроект предусматривал, что Роскомнадзор сможет лишать СМИ регистрации, если издание, радио- или телеканал будет распространять недостоверную информацию об использовании российской армии или работе госорганов России за рубежом, а также «недостоверную общественно значимую информацию», которая угрожает «функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения» и влечет тяжкие последствия. Такое же наказание предусматривалось за перепечатку подобных сведений, даже если она будет дословной.

Депутаты решили не сразу лишать СМИ лицензии за нарушение закона о фейках
Политика
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский рассказал РБК, что ко второму чтению в законопроект предложат поправку, которая даст медиа «право на ошибку». Согласно ей, СМИ, которые допустили нарушения, не будут лишать лицензии сразу: прокурор или его заместитель получат право при первом нарушении внести требование Роскомнадзору о приостановке работы этих СМИ на срок до трех месяцев. Боярский пояснил, что это связано с критикой внесудебного порядка прекращения деятельности СМИ.

После повторного нарушения требование о приостановке может быть вынесено на срок до шести месяцев. Деятельность издания могут возобновить до истечения срока в случае прекращения распространения недостоверной информации. В случае неоднократной публикации таких данных регистрацию СМИ могут признать недействительной.

Во втором чтении документ приняли с этой поправкой.

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Законопроект внесла в Госдуму в начале апреля группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. 24 мая документ приняли в первом чтении.

Теги
СМИ законопроект лицензия фейковые новости

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