Дума одобрила законопроект о СМИ с поправкой о «праве на ошибку»
Госдума приняла во втором чтении законопроект о мерах в ответ на дискриминацию зарубежными странами российских медиа и о закрытии СМИ за распространение фейков о действиях российских военных или призывов к санкциям. Об этом свидетельствует база данных нижней палаты.
Документ предусматривает, что законодательство дополнят статьей, которая позволит Генпрокуратуре запрещать на территории России деятельность иностранного СМИ в ответ на враждебное отношение к российским СМИ за рубежом.
К первому чтению законопроект предусматривал, что Роскомнадзор сможет лишать СМИ регистрации, если издание, радио- или телеканал будет распространять недостоверную информацию об использовании российской армии или работе госорганов России за рубежом, а также «недостоверную общественно значимую информацию», которая угрожает «функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения» и влечет тяжкие последствия. Такое же наказание предусматривалось за перепечатку подобных сведений, даже если она будет дословной.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский рассказал РБК, что ко второму чтению в законопроект предложат поправку, которая даст медиа «право на ошибку». Согласно ей, СМИ, которые допустили нарушения, не будут лишать лицензии сразу: прокурор или его заместитель получат право при первом нарушении внести требование Роскомнадзору о приостановке работы этих СМИ на срок до трех месяцев. Боярский пояснил, что это связано с критикой внесудебного порядка прекращения деятельности СМИ.
После повторного нарушения требование о приостановке может быть вынесено на срок до шести месяцев. Деятельность издания могут возобновить до истечения срока в случае прекращения распространения недостоверной информации. В случае неоднократной публикации таких данных регистрацию СМИ могут признать недействительной.
Во втором чтении документ приняли с этой поправкой.
Законопроект внесла в Госдуму в начале апреля группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. 24 мая документ приняли в первом чтении.