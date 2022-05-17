В России снизилась доля бизнеса, оценивающего свое состояние как плохое

В апреле доля российских предпринимателей, которые считают финансовое положение своего бизнеса плохим, сократилась с 40% до 23%, то есть в два раза, следует из результатов опроса аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), поступившего в РБК.

В то же время, как показывают результаты опроса, доля предпринимателей, оценивающих финансовое положение своего бизнеса как хорошее, в апреле увеличилась до 34% по сравнению с 25%, как было в марте. Доля представителей бизнеса, которые называют финансовое положение своих предприятий средним, возросла с 35% до 43%.

Опрос проводился в апреле 2022 года, в нем приняли участие 500 представителей малого и среднего бизнеса всех основных отраслей экономики во всех федеральных округах России. Среди респондентов — собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.

Средни участников опроса наиболее позитивными при оценке финансового положения своих компаний оказались представители среднего бизнеса (63% назвали финансовое положение хорошим) и представители компаний, которые присутствуют на рынке более десяти лет (45%).

Чаще всех плохим состояние своего бизнеса считали предприниматели, чьи компании представлены на рынке менее трех лет (44%), и представители микробизнеса, где в компании работает до 15 сотрудников (43%).

Ранее аналитики Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) посчитали, что индекс деловой среды в марте снизился до минимального значения за десять лет — он составил 32 пункта, опустившись по сравнению с февралем почти на 15 единиц (минус 32%).

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Во время спада 2014–2015 годов показатель не опускался ниже 34,1 пункта. В апреле 2020 года, на пике ковидного шока, индекс РСПП упал до 34,3 пункта (минус 21% к предыдущему месяцу), отметили в РСПП.

Результаты опроса компаний — членов РСПП, проведенного после начала военной операции на Украине и последовавших западных санкций, свидетельствуют о начале нового кризиса в экономике, заявили в бизнес-объединении.