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Военная операция на Украине ,  
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Путин наградил танковый полк орденом Жукова «за массовый героизм»

Это первое подразделение вооруженных сил, удостоившееся такой награды с начала спецоперации на Украине. Бойцы полка проявили отвагу, стойкость и мужество, защищая государственные интересы, говорится в указе президента
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

Президент Владимир Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», проявленные «в боевых действиях по защите государственных интересов».

Путин распорядился и о вручении других государственных наград. Так, ордена Мужества удостоились летчики из Башкирии Константин Бузанов, Владимир Былда (посмертно), Петр Филипов и Салават Хабиров, которые в 1996 году посадили самолет после того, как в один из его двигателей попала стая бакланов. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Орден Жукова учрежден указом президента в 1994 году. Им награждают за заслуги при разработке и проведении крупных военных операций. 239-й танковый полк — первое подразделение вооруженных сил, которое было представлено к этой награде с начала спецоперации на Украине.

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9 мая президент за участие в операции наградил 18 сотрудников Росгвардии орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалями Жукова и Суворова. В марте двое участников боевых действий на Украине из Северной Осетии были посмертно награждены орденами Мужества.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
орден награда Владимир Путин

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