Транссиб перекрыли из-за сошедших с рельсов вагонов в Приамурье

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

Движение по Транссибирской магистрали на перегоне Сгибеево — Большая Омутная Забайкальской железной дороги приостановлено из-за сошедших с рельсов вагонов грузового поезда, ведутся работы по устранению повреждений, сообщают РЖД.

Авария произошла в 8:08 мск, по предварительной информации, с рельсов сошли 14 вагонов, в результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути и повреждена опора контактной сети. Пострадавших и угрозы для экологии нет, причины произошедшего устанавливают, отметили в РЖД. В ликвидации последствий аварии участвуют более 330 работников магистрали, восстановительные поезда со станций Ерофей Павлович, Сковородино и Могоча, в том числе грузоподъемные краны, тяговая техника, автомобили, а также технологическое оборудование.

В связи с происшествием задерживаются два поезда, следующие по маршруту Москва — Владивосток, пассажиров обеспечивают водой и питанием. Пригородный поезд с маршрутом Ерофей Павлович — Сковородино отменили, а составу, следующему в обратном направлении, изменили конечную остановку на станцию Уруша (примерно середина маршрута, последняя остановка поезда перед Сгибеево).

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. На место выехал Сковородинский транспортный прокурор.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю губернатора Амурской области.

Накануне в американском штате Миссури пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком. Погибли три человека, два из них в поезде и один в грузовике. По информации Си-эн-эн, пострадали как минимум 50 человек. Всего в поезде, следовавшем из Лос-Анджелеса в Чикаго, было 243 пассажира и 12 членов экипажа.