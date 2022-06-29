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Город ,  

Станцию «Новаторская» Троицкой линии метро в Москве построили на 60%

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Проект станции «Новаторская» (Фото: stroi.mos.ru)

Готовность станции «Новаторская» строящейся Троицкой линии метро оценивается в 60%. Такие данные привел вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В настоящее время на станции ведется полный спектр земляных и монолитных работ, продолжаются работы по архитектурной отделке служебных помещений, а также ведется сооружение части тупиков под защитой экрана из труб», — заявил заммэра.

По словам Бочкарева, в станционном комплексе предусмотрены в том числе два пассажирских вестибюля, полностью приспособленных для маломобильных граждан.

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Фото:stroi.mos.ru

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов уточнил, что потолок платформенной части «Новаторской» будет выполнен из шлифованных алюминиевых панелей разного формата с углублениями (кессонами), в которых расположатся светильники.

«Рисунок потолка будет продолжен и в верхней части путевых стен, оформленных в матричной технике с использованием анодированных под нержавеющую сталь и выкрашенных в оранжевый цвет алюминиевых панелей», — уточнил руководитель инжинирингового холдинга.

Кравцов также добавил, что пол и два ряда колонн на платформе облицуют светло-серым гранитом, а цоколь выполнят из черного габбро-диабаза.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Станция «Новаторская» расположится параллельно Ленинскому проспекту, между его пересечениями с улицами Новаторов и Академика Пилюгина, и будет пересадочной на «Новаторскую» БКЛ. Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца (МЦК) до Коммунарки и далее до Троицка. Длина ветки составит около 40 км. Участок между станциями ЗИЛ и «Коммунарка» планируется запустить в 2024 году.

Теги
Москва метрополитен Строительство Андрей Бочкарев

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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