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Город ,  

На станции метро «Яхромская» в Москве начали монтаж перегородок

Фото: stroi.mos.ru
Фото: stroi.mos.ru

В южном вестибюле станции «Яхромская» участка продления Люблинско-Дмитровской линии столичного метро приступают к работам по устройству внутренних кирпичных перегородок. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«После возведения перегородок начнутся архитектурно-отделочные работы. Стены вестибюля будут отделаны белыми металлическими трехслойными панелями с антивандальным покрытием, а колонны — нержавеющей сталью. Предусмотрена облицовка стен наклонного хода эскалаторов светлым Саянским мрамором», — заявил заммэра.

Бочкарев рассказал о ходе работ на новом участке салатовой ветки метро
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Фото:АГН «Москва»

По словам руководителя градостроительного комплекса, вход в южный вестибюль будет осуществляться по двум пешеходным переходам, которые сооружаются под Дмитровским шоссе. В будущем появятся два перехода, ведущие и к северному вестибюлю, в котором на данный момент продолжаются монолитные работы.

Генеральный директор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов добавил, что монолитные работы, помимо северного вестибюля, продолжаются над платформенным участком — в зоне тягово-понизительной подстанции. Устройство основных конструкций самой платформы и вентиляционных каналов завершено.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро.

«На «Яхромской» также ведутся земляные работы и гидроизоляция станции, которая выполнена примерно наполовину. Продолжается вынос инженерных сетей из зоны строительства: уже закончен вынос кабелей и почти на три четверти осуществлены демонтаж и перенос труб водостока и водопровода», — добавил Кравцов.

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По словам руководителя компании-подрядчика, после завершения монолитных работ в северном вестибюле планируется приступить к архитектурно-отделочным работам на платформенном участке. Также будет осуществлен монтаж эскалаторов.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Станция расположена вдоль Дмитровского шоссе, между улицей 800-летия Москвы и Яхромским проездом. У горожан появятся удобные подходы к «Яхромской» со стороны расположенных рядом жилых домов, в том числе будущего жилого комплекса, а также общественно-деловой застройки», — отметил вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев.

Открытие новых станций Люблинско-Дмитровской линии должно будет улучшить транспортное обслуживание районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный — их жители, по подсчетам столичных властей, смогут сэкономить до 20 минут при поездках по городу. Кроме того, продление салатовой ветки, как ожидается, разгрузит Дмитровское шоссе и северные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метро.

Теги
Москва метрополитен Строительство Андрей Бочкарев

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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