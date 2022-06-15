Бирюлевскую ветку свяжут пересадками с тремя другими линиями метро Москвы
Первый участок будущей Бирюлевской линии метро от станции «ЗИЛ» до «Кленового бульвара» обеспечит ее интеграцию в систему столичного метрополитена за счет трех пересадок на другие линии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Речь, по словам заммэра, идет о пересадках с двумя радиальными ветками — действующей Замоскворецкой и перспективной Троицкой, а также строящейся Большой кольцевой линией (БКЛ) столичного метро. «Так, с будущей станции «ЗИЛ» предполагается переход на одноименную платформу перспективной Троицкой ветки, «Остров Мечты» соединят с действующей станцией «Технопарк» Замоскворецкой линии, а на «Кленовом бульваре» создадут пересадку на Большое кольцо подземки», — уточнил Бочкарев.
После утверждения проекта планировки территории продолжается согласование объемно-планировочных решений с Московским метрополитеном для увязки новых станций с действующими участками метро, уточнил вице-мэр.
По словам гендиректора «Мосинжпроекта» (компания является генпроектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, одновременно идет подготовка к началу строительства на данном участке. В частности, разрабатывается проектная документация и проводятся необходимые конкурентные процедуры для выбора подрядчика, уточнил он.
Кроме того, по словам Кравцова, планируется создать соединительную ветку между Бирюлевской и Замоскворецкой линиями, которая обеспечит оборот подвижного состава и его интеграцию в систему подземных магистралей столицы.
Согласно проекту, Бирюлевская линия пройдет по территориям семи районов — Даниловского, Нагатинского Затона, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Печатники. Длина ветки составит 21 км, на ней будет десять станций. Проект планировки территории под строительство разделен на три участка, первый участок от станции «ЗИЛ» до «Кленового бульвара» уже утвержден, два других пока находятся в разработке, уточнил Кравцов.