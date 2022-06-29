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Общество ,  

В Уфе в аварии с микроавтобусом пострадали восемь человек

Фото: МВД Башкортостана
Фото: МВД Башкортостана

Восемь человек пострадали в ДТП в Уфе. Об этом сообщил главный госинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Авария произошла утром на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса: столкнулись микроавтобус Ford Transit, Subaru Forester и Audi A4. От удара автобус отбросило на трех пешеходов.

«В результате аварии водитель Audi и его три пассажира госпитализированы. Медицинская помощь потребовалась также водителю автобуса. Доставлены в медучреждение три пешехода», — рассказал Севастьянов.

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Госинспектор также отметил, что среди пострадавших 11-летняя девочка.

«Маршрутный автобус был без пассажиров в салоне», — добавил Севастьянов.

27 июня в Сахалинской области на автодороге Южно-Сахалинск — Оха сотрудник полиции наехал на своем автомобиле на двух женщин, одна из которых позже скончалась.

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По данным Sakhalin.info, водитель ехал в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Теги
ДТП Башкортостан Уфа

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