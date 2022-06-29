В Уфе в аварии с микроавтобусом пострадали восемь человек

Фото: МВД Башкортостана

Восемь человек пострадали в ДТП в Уфе. Об этом сообщил главный госинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Авария произошла утром на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса: столкнулись микроавтобус Ford Transit, Subaru Forester и Audi A4. От удара автобус отбросило на трех пешеходов.

«В результате аварии водитель Audi и его три пассажира госпитализированы. Медицинская помощь потребовалась также водителю автобуса. Доставлены в медучреждение три пешехода», — рассказал Севастьянов.

Госинспектор также отметил, что среди пострадавших 11-летняя девочка.

«Маршрутный автобус был без пассажиров в салоне», — добавил Севастьянов.

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