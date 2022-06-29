В Уфе в аварии с микроавтобусом пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали в ДТП в Уфе. Об этом сообщил главный госинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Авария произошла утром на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса: столкнулись микроавтобус Ford Transit, Subaru Forester и Audi A4. От удара автобус отбросило на трех пешеходов.
«В результате аварии водитель Audi и его три пассажира госпитализированы. Медицинская помощь потребовалась также водителю автобуса. Доставлены в медучреждение три пешехода», — рассказал Севастьянов.
Госинспектор также отметил, что среди пострадавших 11-летняя девочка.
«Маршрутный автобус был без пассажиров в салоне», — добавил Севастьянов.
27 июня в Сахалинской области на автодороге Южно-Сахалинск — Оха сотрудник полиции наехал на своем автомобиле на двух женщин, одна из которых позже скончалась.
По данным Sakhalin.info, водитель ехал в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).