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Общество ,  

«Известия» узнали об идеи отменить штрафы за забытые дома права

Предлагается также отменить штрафы за управление автомобилем с мелкими неисправностями. Авторы идеи утверждают, что следование правилу эксплуатации угрожает России «тотальной нехватой автотранспорта»

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает заменить штрафы за ряд незначительных нарушений на предупреждение, сообщают «Известия», ссылаясь на проект закона.

В частности, речь идет о наказании за грязный номер (ч. 1 ст. 12.2 КоАП), забытые дома права или документы на машину (ч. 2 и ч. 3 ст. 12.3 КоАП) и за невключенный указатель поворота (ч. 1 ст. 12.14 КоАП).

Кроме того, только предупреждение будет за нарушение правил пользования световыми приборами, а также за управление автомобилем с мелкими неисправностями (ч. 1 ст. 12.5 КоАП), следует из материалов законопроекта.

В Госдуме предложили лишить злостных нарушителей ПДД скидки на штрафы
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Фото:Алексей Белкин / ТАСС

В пояснительной записки говорится, внесение поправок — вынужденная мера, так как следование всем запрещающим эксплуатацию транспортных средств условиям, угрожает России ситуацией «тотальной нехватки автотранспорта».

В случае, если автомобиль не прошел техосмотр, не будет ни штрафа, ни какой-либо другой санкции, отмечает газета.

При этом ответственность предложили ужесточить за движение по автомагистрали для машин, которые не могут ехать быстрее 40 км/ч, учебную езду по таким дорогам, а также за движение по магистрали на грузовике далее второго ряда.

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Увеличить штрафы могут за непристегнутый ремень и отсутствие детского кресла. Новый размер штрафа составит 5000 рублей, пишет издание.

С 1 июля в России заработает база данных о злостных нарушителях ПДД — «Витрина данных ГИБДД». Она позволит компаниям проверять своих водителей на наличие прав и многократных нарушений.

Руководитель ГИБДД Михаил Черников говорил, что открытая цифровая платформа с информацией о водителях должна включать медицинские сведения о них и данные об их образовании.

Теги
ПДД Госдума штрафы

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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