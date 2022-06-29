«Известия» узнали об идеи отменить штрафы за забытые дома права

Предлагается также отменить штрафы за управление автомобилем с мелкими неисправностями. Авторы идеи утверждают, что следование правилу эксплуатации угрожает России «тотальной нехватой автотранспорта»

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает заменить штрафы за ряд незначительных нарушений на предупреждение, сообщают «Известия», ссылаясь на проект закона.

В частности, речь идет о наказании за грязный номер (ч. 1 ст. 12.2 КоАП), забытые дома права или документы на машину (ч. 2 и ч. 3 ст. 12.3 КоАП) и за невключенный указатель поворота (ч. 1 ст. 12.14 КоАП).

Кроме того, только предупреждение будет за нарушение правил пользования световыми приборами, а также за управление автомобилем с мелкими неисправностями (ч. 1 ст. 12.5 КоАП), следует из материалов законопроекта.

В пояснительной записки говорится, внесение поправок — вынужденная мера, так как следование всем запрещающим эксплуатацию транспортных средств условиям, угрожает России ситуацией «тотальной нехватки автотранспорта».

В случае, если автомобиль не прошел техосмотр, не будет ни штрафа, ни какой-либо другой санкции, отмечает газета.

При этом ответственность предложили ужесточить за движение по автомагистрали для машин, которые не могут ехать быстрее 40 км/ч, учебную езду по таким дорогам, а также за движение по магистрали на грузовике далее второго ряда.

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