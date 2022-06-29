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Военная операция на Украине ,  

Полянский заявил о продолжении спецоперации до выполнения всех целей

Российская военная операция на Украине будет продолжаться, пока от украинской стороны не перестанет исходить угроза для России. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Мы начали специальную военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной, чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства, перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины, — заявил Полянский (цитат по ТАСС).

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Он отметил, что пока эти цели не будут достигнуты, операция будет продолжаться.

Дипломат также упрекнул Запад в поставках оружия на Украину. Он считает, что этим западные страны только «продлевают агонию киевского режима».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российские власти говорили, что военная операция завершится после выполнения ее основных задач — освобождения жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», «спасение» ЛНР и ДНР и «восстановление» их государственности в границах 2014 года, а также «демилитаризация и денацификация» Украины. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в мае заявил, что Россия при выполнении задач спецоперации «не гонится за сроками». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июня предупредил, что кризис на Украине будет длительным.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле говорил, что Украина готова сражаться с Россией «и десять лет». «Мы не можем отдать нашу территорию, но если мы должны найти какой-то диалог с Россией, если они способны на него, то мы готовы», — сказал президент. При этом он подчеркнул, что переговоры должны проводиться «не на основании российского ультиматума».

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Военная операция на Украине Алексей Полянский

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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