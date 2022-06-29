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Общество ,  
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Путин изменил порядок регистрации места рождения ребенка

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает указывать в свидетельстве о рождении место жительства родителей, а не место фактического появления ребенка на свет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В пояснительных материалах к документу указано, что новый закон «снимает действующее территориальное ограничение, связанное с указанием места рождения ребенка, и расширяет круг лиц, которые могут воспользоваться этим правом».

Госдума изменила порядок регистрации места рождения ребенка
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Из-за реформы системы родовспоможения в некоторых городских и муниципальных округах были закрыты родильные отделения, поэтому будущие мамы отправляются в крупные перинатальные центры. Таким образом, в субъектах, где нет родильных отделений, родители не могли записать в качестве места рождения ребенка место своего жительства. 

В результате реформы число детей, родившихся не по месту жительства родителей, увеличилось, а цифры рождаемости в отдельных городских поселениях, городских и муниципальных округах держатся на нуле. Это искажает статистический учет, а также нарушает права родителей, пояснили авторы законопроекта.

20 мая в Якутске родители впервые в России зарегистрировали рождение ребенка без посещения загса благодаря сервису «Рождение ребенка».

Врачи в роддомах предлагают родителям оформить медицинское свидетельство в электронном виде, которое поступит в личный кабинет матери на портале госуслуг. Данные этого свидетельства и цифрового профиля на портале используются для предварительного заполнения заявления о рождении. Родителям остается подтвердить сведения, выбрать имя ребенка и загс, который затем зарегистрирует рождение без их личного присутствия.

При этом у родителей осталась возможность получить гербовое свидетельство о рождении при личном обращении в загс

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Владимир Путин место регистрации Дети

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