Путин изменил порядок регистрации места рождения ребенка

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает указывать в свидетельстве о рождении место жительства родителей, а не место фактического появления ребенка на свет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В пояснительных материалах к документу указано, что новый закон «снимает действующее территориальное ограничение, связанное с указанием места рождения ребенка, и расширяет круг лиц, которые могут воспользоваться этим правом».

Из-за реформы системы родовспоможения в некоторых городских и муниципальных округах были закрыты родильные отделения, поэтому будущие мамы отправляются в крупные перинатальные центры. Таким образом, в субъектах, где нет родильных отделений, родители не могли записать в качестве места рождения ребенка место своего жительства.

В результате реформы число детей, родившихся не по месту жительства родителей, увеличилось, а цифры рождаемости в отдельных городских поселениях, городских и муниципальных округах держатся на нуле. Это искажает статистический учет, а также нарушает права родителей, пояснили авторы законопроекта.

20 мая в Якутске родители впервые в России зарегистрировали рождение ребенка без посещения загса благодаря сервису «Рождение ребенка».

Врачи в роддомах предлагают родителям оформить медицинское свидетельство в электронном виде, которое поступит в личный кабинет матери на портале госуслуг. Данные этого свидетельства и цифрового профиля на портале используются для предварительного заполнения заявления о рождении. Родителям остается подтвердить сведения, выбрать имя ребенка и загс, который затем зарегистрирует рождение без их личного присутствия.



При этом у родителей осталась возможность получить гербовое свидетельство о рождении при личном обращении в загс