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Госдума изменила порядок регистрации места рождения ребенка

Госдума разрешила регистрировать ребенка по месту жительства родителей
Теперь все родители получат право самостоятельно определять место рождения ребенка, в том числе записать его по месту своего фактического проживания. Закон коснется и семей, где только муж или жена — гражданин России
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о праве родителей регистрировать место рождения ребенка по месту их жительства, а не по фактическому месту рождения. Соответствующий документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

«По желанию родителей (одного из родителей) вместо фактического места рождения ребенка, родившегося на территории Российской Федерации, может быть указано место жительства родителей (одного из родителей) на территории Российской Федерации», — говорится в тексте закона.

Закон направили на согласование в Совет Федерации.

Проект был внесен в нижнюю палату парламента в июне прошлого года архангельским областным собранием депутатов. В пояснительной записке указано, что в результате реформы системы родовспоможения в различных городских и муниципальных округах были закрыты родильные отделения и рожениц доставляли в крупные перинатальные центры.

В России впервые зарегистрировали рождение ребенка без посещения загса
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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Согласно текущему законодательству, в записи акта о рождении указывается фактическое место рождения ребенка. Для родителей, проживающих в сельской местности, предусмотрена возможность указать вместо фактического места рождения место жительства родителей. Однако жители городских поселений, городских и муниципальных округов, не имеющих родильных отделений, не могут записать в качестве места рождения ребенка место своего жительства.

В результате реформы число детей, родившихся не по месту жительства родителей, увеличилось, а цифры рождаемости в отдельных городских поселениях, городских и муниципальных округах держатся на нуле. Это искажает статистический учет, а также нарушает права родителей, пояснили авторы законопроекта.

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20 мая в Якутске родители впервые в России зарегистрировали рождение ребенка без посещения органа ЗАГС благодаря сервису «Рождение ребенка».

Врачи в роддомах предлагают родителям оформить медицинское свидетельство в электронном виде, которое поступит в личный кабинет матери на портале Госуслуг. Данные этого свидетельства и цифрового профиля на портале используются для предварительного заполнения заявления о рождении. Родителям остается подтвердить сведения, выбрать имя ребенка и орган ЗАГС, который затем зарегистрирует рождение без их личного присутствия.

У родителей осталась возможность получить гербовое свидетельство о рождении при личном обращении в загс.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Госдума регистрация ребенок место жительства
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