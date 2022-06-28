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Экономика ,  
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Грузия на год запретит экспорт пшеницы и ячменя

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters
Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Правительство Грузии решило запретить экспорт пшеницы и ячменя с 4 июля 2022 года по 4 июля 2023 года, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства страны Отар Шамугия, передает радиостанция Fortuna.

«Учитывая ситуацию в регионе, для обеспечения продовольственной безопасности важно продавать пшеницу и ячмень местного производства только на внутреннем рынке», — сказал Шамугия, указав, что ограничения не распространяются на экспорт кукурузы.

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Фото:Saifurahman Safi / XinHua / Global Look Press

В мае экспорт пшеницы на мировые рынки решила прекратить Индия. Исключение было сделано лишь для поставок по уже выпущенным аккредитивам, а также для экспорта на основании разрешения правительства Индии «для удовлетворения потребностей других стран» по просьбе их властей.

Как писал Bloomberg, в мире рассчитывали, что Индия сможет заместить на рынке пшеницы Украину, одного из ведущих поставщиков. До начала российской военной операции из России и Украины в 50 странах ввозили 30% зерна, следовало из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Теги
Грузия экспорт пшеница Минсельхоз

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