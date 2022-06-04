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Аналитики Coldiretti сообщили о снижении цен на пшеницу после слов Путина

Биржевые цены на пшеницу понизились на 10% и вернулись к значениям начала апреля, указывают аналитики. Президент России ранее заявил, что гарантирует «беспроблемный вывоз» зерна с Украины через порты после их разминирования
Фото: Saifurahman Safi / XinHua / Global Look Press
Фото: Saifurahman Safi / XinHua / Global Look Press

Мировые цены на пшеницу начали снижаться после высказываний президента России Владимира Путина по поводу «беспроблемного вывоза» украинского зерна через черноморские и азовские порты, сообщили в итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.

Цена фьючерса на пшеницу на закрытии торгов Чикагской торговой палаты составила $10,4 за бушель (27,2 кг), понизившись на 10%. Уровень цен вернулся к значениям начала апреля, указывают аналитики Coldiretti. Цена фьючерса на кормовую кукурузу снизилась на 6,4%, до $7,27 за бушель.

«Уход судов из портов Черного моря означает освобождение украинских складов, где, по оценкам, находится более 20 млн тонн пшеницы, ячменя и кукурузы, предназначенных для экспорта как в богатые, так и в более бедные страны», — отмечают в Coldiretti.

Египет, Турция, Бангладеш и Иран закупают более 60% пшеницы в России и на Украине, от поставок из этих стран зависят также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, отмечают сельхозпроизводители.

Италия импортирует 64% пшеницы и 53% кормовой кукурузы. В 2021 году страна закупила у Украины 122 млн кг пшеницы и 785 млн кг кукурузы.

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Накануне Путин в интервью телеканалу «Россия» заявил, что Россия гарантирует мирный проход груженых зерном судов в международные воды «без всяких проблем», если Украина разминирует подходы к черноморским портам. «Что касается вывоза украинского зерна, мы не препятствуем этому. И существует несколько способов вывоза зерна», — предложил президент.

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Так, его можно вывозить через черноморские порты, которые находятся под контролем Украины, в том числе через Одессу, сказал Путин. Альтернативный вариант — порты Азовского моря: Бердянск, Мариуполь, которые находятся под контролем России.

Кроме того, по его словам, можно вывозить зерно с Украины через Дунай, а также через Румынию, Венгрию и Польшу. «И, наконец, самое простое — это вывоз через территорию Белоруссии. Самое легкое и самое дешевое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше — в любую точку планеты», — отметил Путин. Однако для этого нужно снять санкции с Белоруссии, заметил он. «Так что проблемы с вывозом зерна с Украины не существует», — заключил глава государства.

Ранее Путин неоднократно заявлял о готовности помочь в преодолении продовольственного кризиса в обмен на отмену ограничений в отношении России.

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Персоны
Елена Чернышова
зерно цены Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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